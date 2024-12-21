В возрасте 85 лет умер народный артист Валерий Яковлев. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

На 86-м году жизни скончался театральный деятель и режиссер из Чувашии Валерий Яковлев. Причина смерти артиста не раскрывается. Глава республики принес соболезнования родным скончавшегося худрука Чувашского государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова.

«Валерий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие культуры республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре. Его талант, энергия и безграничная преданность театру оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье работать с ним и быть его зрителем», — написал он.

На счету Яковлева десятки ролей и постановок в театре.

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