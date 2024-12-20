В возрасте 78 лет умер олимпийский чемпион в метании копья Вольферман

Умер олимпийский чемпион в метании копья Клаус Вольферман. Ему было 78 лет.

О кончине спортсмена сообщает Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Причины смерти не уточняются.

Клаус Вольферман родился в 1946 году в немецком городе Альтдорф-Нюрнберге. С детства начал заниматься гимнастикой, в 14 лет перешел в команду по гандболу, где обнаружил у себя способности к броскам. Будущий спортсмен учился на слесаря в тот момент, когда он начал метать копье. Затем устроился преподавателем физкультуры в школу, но продолжил заниматься любимым делом.

Вольферман стартовал на Олимпийских играх в Мексике в 1968 году и показал не очень хороший результат. Из-за этого он стал заниматься гораздо усерднее и в 1972 году стал олимпийским чемпионом. Клаус держал мировой рекорд более трех лет.

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