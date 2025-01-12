Прославился уникальными снимками рок-исполнителей: умер легендарный фотограф Олег Беликов

Российский фотохудожник Олег Беликов, который прославился уникальными снимками отечественных и зарубежных рок-исполнителей, ушел из жизни в 58 лет. Об этом сообщил его коллега Игорь Верещагин, передает Karl marks.

Беликов окончил режиссерско-операторское отделение Института Культуры. Он посвятил свою жизнь музыкальной фотографии. Фотохудожник создал свою галерею портретов звезд рок-сцены.

Олег запечатлел множество знаковых моментов в истории культуры. В 2022 году у фотографа вышла книга, в которой он представил публике редкие кадры музыканта Виктора Цоя. Они были сделаны на мемориале Александра Башлачева. Семь из четырнадцати снимков увидели свет впервые.

Ранее сообщалось о смерти специалиста по современному искусству Леонида Бажанова. Он ушел из жизни на 80-м году. Причина смерти искусствоведа не раскрывается.