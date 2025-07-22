В возрасте 85 лет скончался американский актер Джимми Хант, сыгравший в одном фильме с Рональдом Рейганом

Ушел из жизни знаменитый американский актер, игравший в фильмах и сериалах ребенка, Джимми Хант. Ему было 85 лет. О его смерти пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Хант умер в госпитале в Калифорнии после перенесенного сердечного приступа. Об этом изданию рассказала невестка актера.

Джимми родился в 1939 году в Лос-Анджелесе. Впервые на экране он появился в 1947 году. За свою короткую карьеру в кинематографе он принял участие в более чем 30 фильмах. В возрасте 14 лет он ушел из кино.

Хант снялся в таких фильмах, как «Западня», «Захватчики с Марса», «Оптом дешевле», «Извините, ошиблись номером» и других. Его родителей на экране играли многие именитые американские актеры. В одной из кинолент роль его отца исполнил Рональд Рейган, будущий 40-й президент США.

Джимми Хант также играл и в театре, в том числе и в Лондоне. В некоторых из постановок актер пел. Кроме того, артист принял участие в некоторых телевизионных шоу.

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