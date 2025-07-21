Через пять дней после 97-го дня рождения умер актер «Звездного пути» и «Миссии невыполнима» Том Трауп

Ушел из жизни американский актер театра, кино и ТВ Том Трауп. За пять дней до кончины актер отметил 97-летие. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Трауп умер в своем доме в Беверли-Хиллз. Представители семьи заявили, что артист скончался по естественной причине, от старости.

Том Трауп появился на свет 15 июля в Канзас-Сити, штат Миссури, в 1928 году. Свою актерскую карьеру он начал в том же городе, выступая на местных театральных площадках. В 1948 году переехал в Нью-Йорк, где продолжил обучение актерскому мастерству в студии Герберта Бергхофа.

Затем была военная служба в Корее, за время которой его наградили Бронзовой звездой. В Нью-Йорк Трауп вернулся в 1957 году. В тот же период он дебютировал на Бродвее в постановке «Дневник Анны Франк».

В 1960-х года актер перебрался в Лос-Анжелес, где начал сниматься в фильмах и в разного рода ТВ-шоу. Он сыграл в таких известных кинолентах, как «Беглец», «Миссия невыполнима», «Дикий, дикий Запад», «Звездный путь», «Она написала убийство» и многих других. Всего на его счету более 70 ролей в театре и кино.

Трауп был дважды женат, обе его супруги актрисы: Сэлли Сингер и Кэрол Кук. Последняя умерла в 2023 году.

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