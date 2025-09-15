В возрасте 85 лет из-за Альцгеймера умер новозеландский актер Робин Чадвик

Известный новозеландский и американский актер Робин Чадвик, сыгравший в «Гамлете» и «Гордости и предубеждении», скончался в возрасте 85 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Нью-Джерси, США, после продолжительной болезни. Артист страдал болезнью Альцгеймера.

О его смерти пишет Daily Mail.

Чадвик родился в 1939 году в небольшом городе Роторуа.

Легенда кино начал свою карьеру в 1960-х годах, после того как получил стипендию правительства Новой Зеландии для обучения театральному искусству в престижной Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Роль в популярном в 1970-х годах сериале BBC «Братья» стала для него прорывной. Сыграл в более чем 90 эпизодах этого шоу. В перерывах между сезонами Чедвик работал в лондонском театре «Буш», где познакомился со своей будущей женой Сьюзан Маскуч, на которой женился в 1974 году.

Вскоре последовали многочисленные выступления в международных театрах, Чедвик играл по всей Европе и Азии. В 1980 году он переехал в Нью-Йорк и сделал успешную карьеру в американском театре. Часто выступал на Бродвее.

В кино запомнился по таким проектам, как «Гордость и предубеждение» 1967 года, «Гамлете» 1969-го, в «Юлии Цезаре», «Полицейских под прикрытием» и других проектах.

Ранее мы писали о смерти японского киноактера Асахи Куридзука, запомнившегося по ролями в самурайских фильмах.