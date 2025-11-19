На 97-м году жизни умерла народная артистка Азербайджана, балерина Роза Джалилова

В возрасте 96 лет скончалась известная азербайджанская артистка, балерина хореограф Роза Джалилова. Издание Media.az сообщает, что танцовщица ушла из жизни рано утром 19 ноября в Баку.

Информацию о кончине народной артистки Азербайджана подтвердила ее дочь. Сегодня же прошла и церемония прощания.

Роза Джалилова родилась в 1929 году в Губе. Поступила в Бакинское хореографическое училище на классическое отделение, которое с отличием окончила в 1947 году. Потом работала в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова.

В 1949 году артистка ушла из балета. По разрешению художественного совета Джалилова перешла в Ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии.

С 1965 по 1975 год руководила танцевальной группой. Работала хореографом. В 1989 году Джалилова создала ансамбль песни и танца «Гюлистан».

Ко всему прочему, артистка представляла Азербайджан на международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии и Марокко.

Ранее мы писали о смерти доктора искусствоведения и театроведа Виталия Дмитриевского.