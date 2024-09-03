Умер в возрасте 98 лет конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

В 98-летнем возрасте умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский, по проектам которого были построены около 200 субмарин. Об этом сообщает в Telegram-канале РБК.

Информации о том, что стало причиной смерти, и когда состоится прощание с похоронами, пока нет.

Игорь Спасский более 30 лет занимал пост генерального конструктора бюро «Рубин», где были разработаны проекты подлодок «Кальмар», «Акула, «Дельфин» и другие. Мужчина был участником разработки международного коммерческого проекта «Морской старт» по созданию плавучего космодрома.

Он руководил операцией по подъему и постановке в док затонувшей подлодки «Курск», а 21 год назад написал по этому поводу книгу.

Конструктор был удостоен званий Героя России и Героя Социалистического Труда, орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почета и других.

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