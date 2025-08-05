Умер в 67 лет худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов. В последние годы у него были проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 67-летний режиссер в июне был госпитализирован в кардиологию с нарушением сердечного ритма. До конца восстановиться он так и не смог. 5 августа стало известно, что Юхананов скончался. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность из-за обострения хронической сердечной патологии.

Mash отметил, что из-за проблем со здоровьем режиссер перенес несколько операций на сосудах. Последнее хирургическое вмешательство провели в 2024 году.

Борис Юхананов руководил «Электротеатром» с 2013 года. Также он был известен в качестве режиссера-постановщика шоу «Голод». За свою карьеру он поставил более 100 спектаклей.

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