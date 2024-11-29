В возрасте 83 лет умерла народная артистка России Галина Мидзяева

Скончалась 83-летняя народная артистка России Галина Мидзяева. Прощание с ней состоится 1 декабря.

О смерти актрисы сообщает «Российская газета».

С 1986 года Мидзяева носила звание заслуженной артистки республики. С 1995 года является народной артисткой России – звание присуждено за большие заслуги в области искусства.

Она родилась в Саратове. Работала на электроламповом заводе, в поликлинике.

Параллельно с работой на заводе занималась в Народном театре. Окончила Саратовское театральное училище, после него трудилась в Сызранском Театре драмы.

В Башкирском республиканском драмтеатре Мидзяева служила с 1965 года, была ветераном сцены. Потом преподавала в Уфимском училище искусств, ставшем потом институтом.

В Союзе театральных деятелей республики о Мидзяевой вспоминают как человеке с «подлинной интеллигентностью, высоким профессионализмом, жизнелюбием и оптимизмом».

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