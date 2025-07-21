Обострилась бронхиальная астма: в 50 лет умерла актриса Светлана Акмалова

В возрасте 50 лет скончалась актриса театра «Мастеровые» Светлана Акмалова. Смерть, предварительно, наступила на фоне обострения бронхиальной астмы.

Об этом пишут «Челнинские известия».

По информации издания, Акмалова умерла 20 июля в своей квартире в Набережных Челнах, актриса ушла из жизни скоропостижно. Первой о случившемся узнала сестра артистки.

Прощание с Акмаловой пройдет 22 июля.

В некрологе на сайте театра говорится, что актриса служила в нем более 30 лет, за это время воплотила множество незабываемых образов.

«Трудно и больно поверить в то, что наша Света ушла из жизни так рано», - сказано в сообщении.

В театре вспоминают об Акмаловой как «яркой, невероятно сильной, обаятельной и всегда настоящей». Смерть актрисы назвали большой утратой для театра.

Ранее сообщалось о смерти 70-летнего режиссера Юрия Кары. Причиной называли последствия инфаркта.