Обострилась бронхиальная астма: в 50 лет умерла актриса Светлана Акмалова
© Freepik
В возрасте 50 лет скончалась актриса театра «Мастеровые» Светлана Акмалова. Смерть, предварительно, наступила на фоне обострения бронхиальной астмы.
Об этом пишут «Челнинские известия».
По информации издания, Акмалова умерла 20 июля в своей квартире в Набережных Челнах, актриса ушла из жизни скоропостижно. Первой о случившемся узнала сестра артистки.
Прощание с Акмаловой пройдет 22 июля.
В некрологе на сайте театра говорится, что актриса служила в нем более 30 лет, за это время воплотила множество незабываемых образов.
«Трудно и больно поверить в то, что наша Света ушла из жизни так рано», - сказано в сообщении.
В театре вспоминают об Акмаловой как «яркой, невероятно сильной, обаятельной и всегда настоящей». Смерть актрисы назвали большой утратой для театра.
Ранее сообщалось о смерти 70-летнего режиссера Юрия Кары. Причиной называли последствия инфаркта.