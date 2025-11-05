В возрасте 83 лет умер актер из сериала «Империя под ударом» Вячеслав Вербин

В возрасте 83 лет умер актер из сериала «Империя под ударом», поэт и сценарист Вячеслав Вербин. Об этом сообщили в театре «Карамболь».

Вербин много лет был связан с ним творческой дружбой. В 2000 году театр выпустил мюзикл «Три толстяка» по его либретто, а в 2003-м – мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания» с пьесой Вербина.

В театре вспоминают о нем как человеке огромного таланта, всегда переполненном новыми идеями. Прощание с Вербиным состоялось 3 ноября.

Он родился 26 ноября 1941 года, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был автором пьес, песен для кинофильмов, либретто опер и балетов. В качестве сценариста работал над проектами «Семь счастливых нот», «Фердинанд великолепный».

