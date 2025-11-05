Выходил в ресторан и храм: Юрий Николаев был на дне рождения у Никиты Михалкова за несколько дней до смерти

Телеведущий Юрий Николаев за несколько дней до смерти был в ресторане, храме и на юбилее режиссера Никиты Михалкова. Об этом рассказала племянница народного артиста РФ.

Подробности узнало ИА Регнум.

«Он до последнего момента был на ногах, он еще несколько дней назад в ресторан выходил, в храм выходил. На съемках был и у Никита Сергеевича на дне рождения», - сообщила родственница Николаева.

Женщина также рассказала, что приехала к жене телеведущего поддержать ее. Вместе супруги прожили 50 лет – годовщину они отметили 5 апреля.

Напомним, о смерти 76-летнего телеведущего стало известно 4 ноября. Об уходе Николаева из жизни сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Ведущий долгое время боролся с раком, перед смертью его госпитализировали в больницу, врачи выявили пневмонию, но спасти не удалось.

Известно, что перед смертью Николаев переписал на племянников загородный дом. Его стоимость оценивается примерно в 20 млн рублей.