Выходил в ресторан и храм: Юрий Николаев был на дне рождения у Никиты Михалкова за несколько дней до смерти
© Starface.ru
Телеведущий Юрий Николаев за несколько дней до смерти был в ресторане, храме и на юбилее режиссера Никиты Михалкова. Об этом рассказала племянница народного артиста РФ.
Подробности узнало ИА Регнум.
«Он до последнего момента был на ногах, он еще несколько дней назад в ресторан выходил, в храм выходил. На съемках был и у Никита Сергеевича на дне рождения», - сообщила родственница Николаева.
Женщина также рассказала, что приехала к жене телеведущего поддержать ее. Вместе супруги прожили 50 лет – годовщину они отметили 5 апреля.
Напомним, о смерти 76-летнего телеведущего стало известно 4 ноября. Об уходе Николаева из жизни сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Ведущий долгое время боролся с раком, перед смертью его госпитализировали в больницу, врачи выявили пневмонию, но спасти не удалось.
Известно, что перед смертью Николаев переписал на племянников загородный дом. Его стоимость оценивается примерно в 20 млн рублей.