В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель группы The Moody Blues Майк Пиндер

Умер основатель британской группы The Moody Blues, музыкант и композитор Майк Пиндер. Ему было 82 года.

Известно, что смерть артиста наступила в Калифорнии, он находился в окружении близких родственников. При этом причина, по которой музыкант ушел из жизни, не разглашается.

Первым альбомом группы The Moody Blues стала пластинка под названием The Magnificent Moodies, релиз которой состоялся в 1965 году. В 1978 году вышел восьмой альбом коллектива под названием Octave, после чего дороги участников группы разошлись, и она распалась.

С 1976 по 1996 год музыкант записал несколько сотен пластинок, его ввели в Зал славы рок-н-ролла, сообщает aif.ru.

Ранее умер певец Ларри Пейдж, который в 1960-1970-х годах был иконой поп-музыки. Ему было 86 лет. Артист ушел из жизни в собственном доме. Однако причина смерти не раскрывается.