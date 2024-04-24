Умер икона поп-музыки 1960-1970-х годов Ларри Пейдж

Умер певец Ларри Пейдж, который в 1960-1970-х годах был иконой поп-музыки. Ему было 86 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранные некрологи.

В СМИ упомянули о том, что артист ушел из жизни в собственном доме. Однако причина смерти не раскрывается. Также нет подробностей и о том, болел ли в последнее время Ларри или же нет.

Отметим, что карьеру музыкант стал строить еще в юном возрасте. Будучи подростком, он взял себе псевдоним (настоящее имя Леонард Дэвис – прим. «Страсти»), вдохновившись актером Ларри Парксом, а также придумал себе «фишку». Он стал надевать большие солнцезащитные очки.

Пик славы Пейджа пришелся на 60-70-е года. Тогда он участвовал в различных телешоу, выступал на крупных концертных площадках, ездил на гастроли с Клиффом Ричардом. Уже в зрелом возрасте он заинтересовался продюсерской деятельностью и открыл свои звукозаписывающие фирмы.

Ранее умер 77-летний солист Самарского театра оперы и балета Зураб Базоркин. Причина смерти не уточняется.