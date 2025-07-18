В возрасте 82 лет ушел из жизни автор 70 книг, аргентинский писатель Эктор Данте Чинкотта

В возрасте 82 лет ушел из жизни аргентинский писатель и профессор, автор более чем 70 книг, Эктор Данте Чинкотта. О его смерти сообщает La Nacion.

Стало известно, что последние пять лет литератор боролся с болезнью. Однако не уточняется, с какой именно.

Кроме прозы, Чинкатто занимался поэзией, а также был литературным критиком и педагогом. Кроме всего прочего, профессор совместно с гитаристом Эдуардо Фалу записал один музыкальный альбом.

Эктор Чинкотта родился в 1943 году. Печататься начал с 1960 года. В качестве источников вдохновения он называл таких авторов, как Борхес, Китс, Перси Биш Шелли.

Романы писателя переведены на множество языков, включая итальянский, немецкий, французский, китайский и другие. Также он активно читал лекции за границей — в Южной Америке, Европе и США.

Эктор Данте Чинкотта является лауреат Национальной премии по литературе, поэтических премий Буэнос-Айреса и Национального фонда искусства.

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