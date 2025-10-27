В возрасте 82 лет умерла писательница Сьюзан Гриффин, разработавшая концепцию экофеминизма

Американская писательница и драматург, разработавшая концепцию экофеминизма, Сьюзан Гриффин умерла на 83-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.

Автор 21 книги в различных жанрах, Гриффин описала свою работу как «выявление связей между разрушением природы, принижением женщин и расизмом, а также поиск причин войны в отрицании как в частной, так и в общественной жизни».

Гриффин родилась в Лос-Анджелесе. Ей было шесть лет, когда ее родители развелись. Причиной стал алкоголизм матери. Из-за него же Сьюзан переехала к отцу. После того как он погиб в аварии, уже 16-летнюю Сьюзан удочерили художники Джеральдин и Мортон Даймондштейны, друзья семьи, которые жили в долине Сан-Фернандо.

Гриффин училась в Калифорнийском университете в Беркли, а затем в Государственном университете Сан-Франциско, где в 1965 году получила степень бакалавра по литературному творчеству, а в 1973 году — степень магистра. В 1966 году она вышла замуж за Джона Леви, который изучал лингвистику в Беркли. У них родилась дочь Хлоя.

В студенческие годы Сьюзан была марксисткой, хотя позже критиковала эту теорию. «Моя настоящая религия — это природа», — часто говорила писательница.

В 1960-х годов, будучи сторонником движения за свободу слова, Гриффин разработала теорию, согласно которой культурное, экологическое и сексуальное насилие проистекают из одной и той же социальной структуры. Эта теория стала основной в феминистском движении США.

Ее книга 1978 года «Женщина и природа: рев внутри нее», в которой исследуется взаимосвязь между разрушением планеты, сексизмом и расизмом, считается отправной точкой экофеминизма в США. Произведение было продано тиражом более 100 000 экземпляров.

Помимо писательской деятельности, она также преподавала в университетах, в том числе в Калифорнийском университете в Беркли, в Стэнфордском университете, Калифорнийском институте интегральных исследований и Калифорнийском университете.

Ранее мы писали о смерти британской писательницы Джилли Купер.