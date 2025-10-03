В возрасте 81 года умерла советская актриса Миле Шаблаускайте

Умерла советская литовская актриса Миле Шаблаускайте. Ей был 81 год.

О кончине артистки сообщает «Российская газета» со ссылкой на Каунасский национальный драматический театр.

Шаблауйскате не стало 1 октября. Причины смерти не уточняются.

В театре отмечают, что актриса «создала все роли с большой любовью».

Прощание будет длиться два дня: 5 октября оно пройдет в Каунасском костеле, а 6 – на сцене драмтеатра. Тело актрисы кремируют, а урну захоронят на местном кладбище.

Шаблаускайте родилась в Литовской ССР. Была выпускницей Литовской государственной консерватории. С 1967 года служила в Каунасском драмтеатре. Сыграла более ста ролей в театре и кино. Ее фильмография включает картины «Дебошир», «Хамелеон», «Аллея женщин» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из фильма «Без права на пощаду» Риммы Беляковой. Ей было 88 лет.