Этой группой вдохновлялась Nirvana: фронтмен панк-рок объединения Flipper Брюс Луз умер от сердечного приступа

Экс-вокалист и бас-гитарист Flipper Брюс Луз ушел из жизни. Эта музыкальная группа считается одной из важнейших американских групп в стиле панк-рока.

О смерти фронтмена стало известно из социальных сетей. В аккаунте группы Flipper появился пост, посвященный кончине Луза. Причиной ухода музыканта из жизни стал сердечный приступ.

Панк-рок группа Flippe появилась в 1979 году в Сан-Франциско. После выхода дебютного альбома в 1982 году она оказала гигантское влияние на жанр и другие объединения артистов.

Flipper являлась источником вдохновения для Melvins и Nirvana. Причем басист последней Крист Новоселич играл с «флипперами» в нулевых.

Ранее сообщалось о смерти латиноамериканского актера Орландо Виейра. Он скончался в 94 года и оставил после себя четверо детей, семь внуков и двое правнуков.