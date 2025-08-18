Умер советский актер и певец, создатель группы «Рок-отель» Хейго Мирка

14 августа 2025 года ушел из жизни легендарный советский и эстонский артист Хейго Мирка. Музыкант, родившийся в 1944 году, вошел в историю как основатель культовой группы «Рок-отель», которой руководил более 40 лет — с 1978 по 2022 год. О смерти мужчины сообщает «Российская газета».

Мирка был многогранным художником: выступал как певец, композитор, виртуозный инструменталист и музыкальный педагог. Именно он написал большинство хитов для своего коллектива.

В кино артист запомнился ролью бармена Пээтера в социальной драме «Я не приезжий, я здесь живу» (1989), а также участием в создании музыкального фильма «Шлягер этого лета».

Выпускник Таллинской музыкальной школы, Мирка начал творческий путь в 1960-х. Сперва он играл на бас-гитаре в ансамблях Optimistid (1965–1969) и Psycho (1974–1977), а позже создал свою главную группу, ставшую символом эстонского рока.

«Рок-отель» под его руководством оставался одним из самых ярких коллективов Прибалтики, а песни Мирки звучали далеко за пределами СССР.

Ранее мы писали о том, что умер перуанский музыкант Сельсо Гарридо-Лекка Семинарио.