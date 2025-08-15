В возрасте 80 лет из-за болезни скончался алжирский певец Рашид Ферхани

Алжирский певец и музыкант Рашид Ферхани умер в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает L'Expression.

Кроме того, кончину мультиинструменталиста подтверждает управление культуры и искусств города Беджая. Он ушел из жизни 15 августа.

Рашид Ферхани был известен своим узнаваемым голосом и уникальным исполнением кабильских песен. Кабилы — берберский народ, живущий на севере Алжира.

Певец оставил после себя огромное наследие. Кроме того, творчество исполнителя, сочетающее в себе традиционные мотивы и современные аранжировки, получило признание далеко за пределами Алжира.

В некрологе артиста отмечается, что культура страны потеряла одну из своих наиболее влиятельных фигур.

