В возрасте 79 лет умерла звезда мюзикла «Собака на сене» Елизавета Зима. Об этом сообщает сайт Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова.

Актриса Елизавета Зима скончалась на 80-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

«Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима. Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — сказано в некрологе.

Зима родилась в 1945 году в Ленинграде. Она окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Зрителям актриса запомнилась благодаря театральным постановкам «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке».

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