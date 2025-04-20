Умер в 86 лет писатель-фантаст Михаил Гуревич, известный под псевдонимом Кривич

Умер российский писатель-фантаст и журналист Михаил Гуревич, известный под литературным псевдонимом Кривич. Ему было 86 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не разглашаются. Также нет информации о том, где похоронят писателя. Известно, что он ушел из жизни 16 апреля.

«Ушел из жизни Михаил Гуревич, первый главный редактор «Текста», писатель, журналист, издатель. Он был среди отцов-основателей издательства «Текста», до этого работал в популярном советском журнале «Химия и жизнь». Удостоен премии «Золотой теленок» — «Литературной газеты», - говорится в некрологе издательства «Текст» в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Гуревич родился в Москве и получил диплом Московского химико-технологического института имени Менделеева. После окончания учебы работал в научно-исследовательских институтах, а также сотрудничал в качестве автора в центральной печати.

В конце 60-х годов решил посвятить свою жизнь журналистской деятельности. Он утроился на работу в журнал «Химия и жизнь», в котором в течение 15 лет возглавлял отдел промышленности.

За свою карьеру Гуревич стал автором множества фантастических произведений, написанных в соавторстве с Ольгертом Ольгиным. Их дебютный рассказ «Вторая попытка» вышел в свет в 1969 году.

Кроме того, Гуревич стал соавтором сценария мультфильмов «Голубой щенок», «Пес в сапогах», «Ограбление по…».

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