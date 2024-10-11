Ушел из жизни почетный президент Российской академии образования Николай Никандров

Ушел из жизни бывший глава Российской академии образования (РАО) Николай Никандров. Об этом сообщает пресс-служба РАО.

Уточняется, что академик умер 11 октября в возрасте 87 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

«Выражаем искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам Николая Дмитриевича Никандрова. Это невосполнимая утрата для российской науки и Российской академии образования», - сказано в сообщении.

Николай Никандров появился на свет 20 октября 1936 года. В 1959 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Устроился учителем французского - первым местом работы стала одна из школ Василеостровского района северной столицы.

С августа 1961 года Никандров начал работать в системе высшего образования, обучая иностранным языкам в различных учреждениях Ленинграда.

15 марта 1990 года он стал действительным членом Академии педагогических наук СССР, позднее занимал пост исполняющего обязанности главного ученого секретаря Президиума Академии, а в 1992 году его избрали вице-президентом. С октября 1997 года и до октября 2013 года он возглавлял академию.

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