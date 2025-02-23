Умер в возрасте 62 лет известный в Камышине музыкант и фотограф Андрей Малахов

Умер известный в Волгоградской области музыкант, поэт и фотограф Андрей Малахов. Ему было 62 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти автора-исполнителя не раскрываются. Известно, что он скончался в родном Камышине. В настоящее время также нет информации о том, где и когда состоятся похороны.

Андрей Малахов неоднократно писал о жизни и творчестве жителей родного города. В частности, он является автором песни «Мой Камышин».

Принимал участие в акции «Булгаков — разными голосами». Выступал на ток-шоу телеканала «Россия 1», а также принимал участие в программах телеканала «Спас», сообщает портал Инфокам.

Ранее умер известный казахстанский писатель-драматург, лауреат Государственной премии Дулат Исабеков. Также стало известно о смерти актера из сериала «Склифосовский» Олега Юдина. Ему было 62 года.