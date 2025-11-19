В Братиславе умер в возрасте 84 лет композитор Юрай Лексманн

В Братиславе скончался известный музыкант, композитор и педагог Юрай Лексманн. Ему было 84 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни в ночь на 12 ноября.

В 1964 году Юрай Лексманн присоединился в государственной телекомпании, где работал монтажером и звукоинженером, участвовал в создании музыкально-документальных фильмов и телепередач (например, «Философия музыки», сериал «Дети- музыканты»). Он создал монтаж и музыкальную драматургию для 1400 новостных, документальных и анимационных фильмов.

Позже Юрай Лексманн посвятил себя созданию и теории церковной музыки, а также стал автором композиций к более чем 120 фильмам. Он часто сотрудничал с режиссером Виктором Кубалом. Среди его работ: «Збойник Юрко» (1976) и «Королева пани» (1980).

Лексманн также снял несколько документальных фильмов для словацкого телевидения о церковной музыке, сообщает портал Regiony.

