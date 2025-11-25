В возрасте 78 лет умер создатель «Аватара» и «Левиафана» Тимоти Эпп

Умер американский художник-абстракционист и минималист с международным признанием, создатель «Аватара» и «Левиафана» Тимоти Эпп. Ему было 78 лет.

Об уходе Эппа из жизни сообщает «Российская газета». Подробности смерти не приводятся. Дата и место прощания неизвестны.

Эпп родился в Огайо. Получил степень бакалавра изящных искусств в университете штата, затем стал магистром в университете Филадельфии.

В 1988 году состоялась его первая профессиональная выставка. Последняя прошла в прошлом году. Картины Эппа хранятся в коллекциях нескольких музеев.

Эпп был профессором, публицистом, лектором, музейным куратором и художественным критиком.

Ранее в ноябре сообщалось о смерти художника Эрика Булатова. Он скончался в возрасте 92 лет. В 2008 году самую известную картину Булатова «Слава КПСС» продали на аукционе за 2 млн долларов.