Опубликовано 09 ноября 2025, 13:521 мин.
Его картина «Слава КПСС» была продана за 2 млн долларов: умер художник Эрик Булатов
Эрик Булатов, автор картины «Слава КПСС» за 2 млн долларов, умер в 92 года.
Один из главных представителей московского концептуализма и современного российского искусства Эрик Булатов ушел из жизни. Ему было 92 года.
Информация о смерти живописца появилась в Telegram-канале The Art Newspaper Russia. Помимо вклада в культуру, Булатов был одним из самых состоятельных художников России.
Например, его знаменитая картина «Слава КПСС», написанная в 1975 году, была продана в 2008-м за два миллиона долларов на лондонском аукционе Phillips. Также Булатов является автором работ «Вход — нет входа», «Свобода» и «Живу-вижу». Картины художника хранятся в крупнейших музеях мира.
