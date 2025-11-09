Его картина «Слава КПСС» была продана за 2 млн долларов: умер художник Эрик Булатов

Один из главных представителей московского концептуализма и современного российского искусства Эрик Булатов ушел из жизни. Ему было 92 года.

Информация о смерти живописца появилась в Telegram-канале The Art Newspaper Russia. Помимо вклада в культуру, Булатов был одним из самых состоятельных художников России.

Например, его знаменитая картина «Слава КПСС», написанная в 1975 году, была продана в 2008-м за два миллиона долларов на лондонском аукционе Phillips. Также Булатов является автором работ «Вход — нет входа», «Свобода» и «Живу-вижу». Картины художника хранятся в крупнейших музеях мира.

Ранее сообщалось о смерти народного художника России Павла Никонова. Живописец, чьи работы хранятся в Третьяковке, скончался в возрасте 95 лет.