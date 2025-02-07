В возрасте 78 лет умер скандальный писатель и актер Поль-Лу Сулицер. Об этом сообщает «Российская газета».

Сценарист, актер и писатель Поль-Лу Сулицер скончался 6 февраля на острове Маврикий на 79-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Поль-Лу Сулицер родился во Франции в 1946 году. Он создал серию бестселлеров в жанре «экономического детектива». В 1987 году стало известно, что для написания книг Сулицер использовал так называемого «литературного негра» — им был писатель Лу Дюран.

В 2005 году писателя приговорили к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 10 тысяч евро из-за того, что он утаил от налоговой доход в размере 195 тысяч евро.

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