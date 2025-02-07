Умер в 86 лет заслуженный деятель искусства и композитор Борис Печерский

Скончался заслуженный деятель искусства и композитор Борис Печерский. Ему было 86 лет. Новости о смерти музыканта появились на сайте Московского городского университета.

Причина смерти композитора не уточняется. Также нет данных о том, как Печерский провел последние дни жизни. Известно лишь, что его не стало 6 февраля.

Музыкант родился 24 сентября 1938 года в Одессе. После школы он поступил в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, там же окончил аспирантуру. Борис Абрамович учился у Александра Гольденвейзера, Нины Емельяновой и многих других выдающихся педагогов.

За свою карьеру Печерский был удостоен множества наград и написал десятки произведений, более 100 научных статей. За свой вклад в искусство был награжден Золотой медалью Московского союза композиторов.

Ранее умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев. Ему было 82 года.