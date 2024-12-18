В Бельгии умер в возрасте 90 лет велогонщик Рик ван Лой

В Бельгии умер велогонщик Рик ван Лой, которого называли одним из самых выдающихся спортсменов своего времени. Ему было 90 лет.

Причина смерти прославленного велогонщика не разглашается. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

В 1952 году Рик ван Лой стал олимпийским чемпионом. Кроме того, в 1960 и 1961 годах он становился чемпионом мира.

На счету спортсмена победы в 371 велогонке, включая 37 этапов в «Джиро д'Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».

Кроме того, Рик ван Лой стал первым в истории спортсменом, выигравшим все пять самых значимых однодневных велогонок, сообщает ТАСС.

Ранее умер актер из «Властелина колец» и «Зены – королевы воинов» Дэвид Уитерлей. Ему было 85 лет.