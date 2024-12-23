В возрасте 70 лет умер лидер Российской партии пенсионеров

Умер лидер Российской партии пенсионеров Владимир Бураков. Политику было 70 лет.

Об этом сообщает Ura.ru.

Причиной смерти называется болезнь. Другие подробности не приводятся.

Буркова был председателем Центрального совета партии с 2012 года.

6 апреля 2022 года в Москве в больнице умер председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище. Спустя год на месте захоронения Жириновскому установили памятник.

Ранее в Сети появилось семиминутное видео с ним. Ролик не видели 18 лет. На видео сотрудник канала берет интервью у Жириновского в машине. Политик сам предложил журналисту пройти в авто. Основатель ЛДПР размышлял на видео о любви, музыке и рассказывал, что его действительно радовало в жизни.