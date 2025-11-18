Опубликовано 18 ноября 2025, 13:411 мин.
Одну ногу отрезали до колена: умер рок-музыкант Сергей Лазорин
Рок-музыкант Сергей Лазорин умер в 64 года после нескольких лет борьбы с диабетом.
© Freepik
Стало известно о смерти рок-музыканта, основателя группы «The 9» Сергея Лазорина. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.
Подробности приводит aif.ru.
Музыкант из Барнаула считался легендой алтайской музыки. В 1980-1990-е годы его группа постоянно участвовала в крупных рок-фестивалях.
Последние годы Лазорин болел, однако продолжал выступать для горожан. Знакомая музыканта сообщила, что в 2015 году у него уже был диабет.
«Недавно узнала, что ему одну ногу до колена отрезали, и он говорил, что, может, и другую тоже отрежут. Жуткое заболевание», - сообщила собеседница издания.
Похороны Лазорина состоятся в Барнауле. Они пройдут 19 ноября.
