Одну ногу отрезали до колена: умер рок-музыкант Сергей Лазорин

Стало известно о смерти рок-музыканта, основателя группы «The 9» Сергея Лазорина. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.

Подробности приводит aif.ru.

Музыкант из Барнаула считался легендой алтайской музыки. В 1980-1990-е годы его группа постоянно участвовала в крупных рок-фестивалях.

Последние годы Лазорин болел, однако продолжал выступать для горожан. Знакомая музыканта сообщила, что в 2015 году у него уже был диабет.

«Недавно узнала, что ему одну ногу до колена отрезали, и он говорил, что, может, и другую тоже отрежут. Жуткое заболевание», - сообщила собеседница издания.

Похороны Лазорина состоятся в Барнауле. Они пройдут 19 ноября.

