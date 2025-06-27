В возрасте 77 лет от рака умерла писательница-фантаст Сьюзен Бет Пфеффер

Американская писательница-фантаст Сьюзен Бет Пфеффер скончалась на 78-м году жизни. Причина смерти — онкологическое заболевание. Она умерла в понедельник, 23 июня, у себя дома в городе Монро, штат Нью-Йорк, сообщает New York Times.

Сьюзен Бет Пфеффер известна как автор книг в жанре young adult (литература для подростков, — прим. ред.). Самая популярная ее работа — цикл романов про постапокалиптический мир «Последние выжившие». Самый первый бестселлер из серии под названием «Жизнь, какой мы ее знали» в 2006-м вышел на русском языке. Он стал номинантом премии «Небьюлу».

За всю карьеру автор написала почти 80 книг. Ее дебютный роман «Просто Морган» вышел в 1970-м году. В 2013-м году была опубликована ее последняя книга «Тень луны».

Пфеффер — лауреат нескольких наград, ее работы включены в перечни произведений, рекомендованных для юной аудитории, в том числе — от Американской библиотечной ассоциации.

Основной сюжет романов писательницы — подростки и их семьи, попавшие в сложные ситуации, от бытовых неурядиц до катастроф планетарного масштаба. При этом автор не боялась использовать жесткие сюжеты.

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