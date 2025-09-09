Художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера Стюарт Крэйг умер в 83 года

Британский художник-постановщик всех частей про «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарт Крэйг скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил на странице Британской гильдии кинодизайнеров в соцсети его коллега-художник и арт-директор Нил Ламонт.

Крэйг умер в ночь на 7 сентября после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.

«Настоящий джентльмен, обладавший изяществом, добротой и скромностью. Стюарт был очень щедр на своё время и советы, всегда находя время, чтобы поделиться своими знаниями и поддержать окружающих», — написал Ламонт в некрологе.

Стюард Крэйг разработал декорации для всех частей фильма про Гарри Поттера и «Фантастических тварей». 11 раз был номинирован на премию «Оскар» и трижды стал ее лауреатом за картины: «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент».

Крейг родился 14 апреля 1942 года в Норфолке, Англия. В конце 1960 — начале 1970-х начал работать художником-постановщиком. Первую номинацию на «Оскар» получил за фильм 1980 года «Человек-слон».

Ранее на 79-м году жизни умер израильский поэт Александр Верник.