В возрасте 77 лет от рака скончался директор по качеству показа IMAX Дэвид Кили

В возрасте 77 лет скончался первопроходец в области кинопоказа, один из основоположников идеи IMAX-фильмов Дэвид Кили. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым новатор боролся последние годы жизни. О его кончине сообщает Deadline.

Дэвид Кили более десяти лет занимал кресло главного директора по качеству Imax Experience. Он лично курировал финальные этапы производства более полутысячи фильмов.

За годы карьеры он сработался и сдружился с такими именитыми режиссерами, как Кристофер Нолан, Джеймс Камерон и Фрэнсис Форд Коппола. Кинематографисты высоко ценили экспертное мнение Кили.

Последним проектом, на которым работал кино-новатор, стала кинолента Нолана «Одиссея», который выйдет на экраны в 2026 году.

По мнению коллег Кили, именно благодаря его кропотливой работе и принципиальности современные режиссеры получили возможность снимать и показывать свои работы в различных, прогрессивных форматах.

Кроме того, Кили получил множество наград за выдающийся вклад в индустрию, включая первую в истории премию Giant Screen Theater Association.

