В возрасте 76 лет от рака умер актер Джон Эймен, в детстве снявшийся в десятке телесериалов

На 77-м году жизни скончался американский актер, звезда сериалов 1950-х и 1960-х годов Джон Эймен. Будучи ребенком, он сыграл в десятках телевизионных шоу. Он умер у себя дома в Мукилтео, штат Вашингтон, сообщает Deadline. В сентябре этого года ему поставили диагноз — рак простаты.

Эймен родился 2 октября 1949 года в Чикаго. В 1950-х годах вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес. В кино попал после того, как его заметил голливудский агент, который дружил с его школьной учительницей.

С 1958 по 1962 год он принял участие в таких популярных телешоу, как «Караван повозок», «Неприкасаемые», «Есть оружие — будут путешествия» и «Театр Дженерал Электрик».

Он также появился в одной из серий «Сумеречной зоны». Эпизод под названием «Беглец» вышел в 1962 году. Среди других работ Эймена такие сериалы, как «Иду своим путем», «Шоу Ллойда Бриджеса», «Ангел», «Отец-холостяк», «Бунтарь», «Венди и я» и «Петтикоут-Джанкшен».

Актер также был моделью и снялся в рекламе растворимого завтрака Carnation для популярного журнала.

Когда голливудская карьера Эймена пошла на спад, он занялся музыкой: играл на гитаре и сочинял песни. Позже переехал в Японию, где познакомился с будущей женой. Более 10 лет преподавал английский язык и выступал в клубах и на японском телевидении.

В середине 1990-х вместе с семьей вернулся в США. На родине актер 25 лет проработал бортпроводником на международных рейсах крупной американской авиакомпании, из которой ушел в 2020 году.

