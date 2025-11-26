Звезда «Ангелов Чарли» Майкл ДеЛано умер от сердечного приступа в 84 года

Умер американский актер Майкл ДеЛано, известный по ролям в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Ангелы Чарли». Ему было 84 года.

Как выяснилось, актер ушел из жизни в октябре, однако его жена Джин решилась рассказать об этом только в день рождения ДеЛано – 26 ноября ему исполнилось бы 85 лет.

Женщина сообщила The Hollywood Reporter, что у Майкла случился сердечный приступ, и он умер 20 октября в больнице Лас-Вегаса.

Карьера ДеЛано началась в 1960 году, когда он подписал контракт со Swan Records под псевдонимом Ки Ларсон и записал песни A Web of Lies и A Little Lovin' Goes a Long, Long Way. Позже артист взял себе сценическую фамилию ДеЛано, увидев мигающую неоновую вывеску на отеле с таким названием.

В 1971 году он приехал в Голливуд и появился в фильмах «Кэтлоу» и «Новые центурионы». При этом актеру доставались лишь эпизодические роли. Однако в 1972 году Майклу повезло, он получил одну из главных ролей в сериале «Пожарная часть».

Помимо жены, у него остались дочь Бри, внуки Майкл и Линкольн, а также внучка Джексон.

