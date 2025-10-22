В возрасте 75 лет умерла второй режиссер фильма «Чучело» Наталья Овчинникова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Режиссер Наталья Овчинникова скончалась 19 октября на 76-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Коллектив Союза кинематографистов выразил соболезнования родным и близким женщины.

Наталья Овчинникова с 1970 года работала на «Мосфильме» сначала помощником, а затем ассистентом кинорежиссера. С 2004 года она работала вторым режиссером.

Овчинникова за свою карьеру сотрудничала с такими режиссерами, как Василий Ордынский («Хождение по мукам»), Эльдар Рязанов («Старики — разбойники»), Ролан Быков («Чучело») и Владимир Меньшов («Москва слезам не верит»).

