В возрасте 75 лет умерла советская певица Маргарета Ивануш

Умерла советская молдавская певица Маргарета Ивануш. Ей было 75 лет.

О смерти сообщает «Российская газета».

Причины кончины не уточняются. Дата прощания с артисткой на момент публикации неизвестна.

Источник отмечает, что Ивануш скончалась 24 августа. В сентябре певице исполнилось бы 76 лет.

Ивануш – уроженка Хабаровского края. В 1976 году переехала в Молдавскую ССР. Начинала карьеру как солистка Гомельской филармонии. Была солисткой ансамбля «Жок» и группы «Оризонта». В 1984 году получила звание Заслуженной артистки МССР.

Солировала в группе «Рапсодия» при Кишиневской филармонии. Преподавала вокал в Кишиневском институте искусств, выпускницей которого являлась.

