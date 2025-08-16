Актриса и певица Томо Сакураи умерла в 53 года незадолго до своего концерта

Японская певица и актриса дубляжа Томо Сакураи (настоящее имя Томоэ Хатта) скончалась за месяц до своего 54-летия. Причиной смерти стал рак, давший многочисленные метастазы по всему организму.

Траурную весть сообщили близкие артистки. Сакураи увезли в больницу 4 августа, за неделю до анонсированного в Токио концерта. Состояние певицы резко ухудшилось, и уже 13 августа она скончалась.

«Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни», — приводит слова семьи Томо Sponichi.

Родные певицы отметили, что она изо всех сил боролась за свою жизнь. Они делали все необходимое для выздоровления Сакураи. На похоронах артистки будут присутствовать только самые близкие члены семьи. Близкие знаменитости извинились перед ее фанатами и попросили не беспокоить их вопросами, касающимися похорон.

Томо Сакураи родилась 10 сентября 1971 года в Томо. В конце 1987-х стала участницей айдол-группы Lemon Angel. В составе группы Акира-тян записала пять альбомов.

Прославилась она и в качестве сэйю (артистки дубляжа и озвучивания — прим. «Страсти»). В числе ее проектов: «Атака титанов», франшиза «Покемон», «Самурай Икс» и другие.

17 августа Томо собиралась выступить с концертом в столице Японии.

