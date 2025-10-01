В возрасте 75 лет умерла гример Мишель Берк, дважды ставшая лауреатом «Оскара»

В возрасте 75 лет умерла востребованная голливудская художник-гример Мишель Берк. Она была первой женщиной-гримершей, которая была удостоена премии «Оскар».

О смерти сообщает «Российская газета».

Берк скончалась в Лос-Анджелесе. Причины смерти не называются.

Ее карьера в кино началась в конце 1970-х годов с фильма «Поезд страха». За свою биографию Берк дважды становилась лауреатом «Оскара». Она получила статуэтки за лучший грим в фильмах «Дракула» и «Битва за огонь». Гримера четыре раза номинировали на «Оскар». Она известна по работе над картинами «Клетка», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима», «Полицейская академия» и другим.

Берк – уроженка Ирландии, она родилась в Дублине. В 1973 году с братом переехала в Канаду. Прежде, чем стать визажистом, работала моделью и ассистентом модельера.

