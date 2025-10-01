Умерла после тяжелой болезни мама оперных звезд Аскара и Ильдара Абдразаковых

В Уфе скончалась художница Таскиря Абдразакова. Матери оперных певцов Аскара и Ильдара Абдразаковых было 78 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что в 2023 году Таскиря Нагимзяновна перенесла тяжелый инсульт.

«На 79-м году жизни после болезни скончалась Таскиря Абдразакова», - говорится в Telegram-канале Фонда Ильдара Абдразакова.

Таскиря Абдразакова получила образование на художественном отделении педагогического училища в Уфе и до 1976 года работала художником декоративной росписи в театральной мастерской. Она входила в художественный совет при министерстве культуры Башкортостана. Однако главным делом ее жизни стала семья.

Муж художницы Амир Абдразаков был основоположником башкирского кинематографа. Председатель Союза кинематографистов Республики Башкортостан, действительный член Российской академии кинематографических искусств «Ника» умер 6 марта 2008 года.

«Сегодня ушла мамочка, наша душа. Мы всегда будем помнить тебя как бесконечный источник энергии, любви, тепла, мудрости и света...», —подтвердил смерть матери Аскар Адбразаков в личном блоге.

