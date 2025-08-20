На 78-м году жизни умерла режиссер Элла Давлетшина, снявшая «Каникулы в России»

В Новосибирске на 78-м году жизни умерла российский режиссер-документалист, сценарист Элла Давлетшина. Траурную новость сообщило Новосибирское отделение Союза кинематографистов.

Давлетшина ушла из жизни 20 августа после продолжительной болезни.

«От имени нашего отделения приносим соболезнования её близким и всем, кто её знал. Потеря невосполнима… очень больно», — сообщается в некрологе.

Элла Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года в Москве. Окончила филологический факультет Ленинградского университета и сценарный факультет ВГИКа. Работала на Ленинградской студии документальных фильмов, Свердловской киностудии и Западно-Сибирской киностудии.

В числе ее самых известных работ: «Фас и профиль», «Портрет на фоне утренних газет», «Каникулы в России», «Ноктюрн», «Только для мужчин», «Кое-что о женщинах». За фильм «Есть ли жизнь на Земле?» Давлетшина получила главную награду на кинофестивале в Венгрии, а с работой «Ноктюрн» одержала победу на фестивале в Италии.

Дату и место похорон кинорежиссера сообщат позднее.

Ранее ушел из жизни вскоре после своего дня рождения известный советский кинематографист Вугар Талдыглы. Ему было 63 года.