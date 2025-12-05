В возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава из «Мортал Комбат». Об этом в соцсетях сообщили его коллеги.

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава скончался 4 декабря на 76-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

«Кэри мирно скончался в окружении своей семьи от инсульта, к сожалению, до этого у него был еще один инсульт. Благодаря вам, замечательным поклонникам, его душа будет жить вечно», — сказано в некрологе.

Кэри-Хироюки Тагава известен благодаря ролям отрицательных персонажей в боевиках, в числе которых Шан Цзун во франшизе «Мортал Комбат». С него же был срисован образ персонажа Шан Цзуна в компьютерной игре «Мортал Комбат 11».

Ранее мы писали о том, что на 83-м году жизни умер экс-глава TriStar Pictures и кинопродюсер Дэвид Маталон.