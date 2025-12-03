На 83-м году жизни умер экс-глава TriStar Pictures и кинопродюсер Дэвид Маталон

В возрасте 82 лет скончался глава кинокомпании TriStar Pictures и продюсер независимых фильмов Дэвид Маталон. Он умер во вторник, 2 декабря, в своем доме в Беверли-Хиллз, сообщает Deadline.

Маталон родился 5 июля 1943 года. Свою карьеру в индустрии начал с компании Columbia Pictures International, где дослужился до должности вице-президента.

В 1990-х годах выступил исполнительным продюсером ряда независимых фильмов, в том числе «Что гложет Гилберта Грейпа» с Джонни Деппом и Леонардо Ди Каприв главных ролях. Другие картины, над которыми он работал в то время: «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом и «Расставание» с Расселом Кроу и Сальмой Хайек.

После этого стал соучредителем и президентом TriStar Pictures, где сыграл ключевую роль в формировании фирменного стиля и стратегического направления компании.

С 1995 по 2008 года возглавлял Regency Enterprises. В качестве генерального директора он помог киностудии стать одной из крупнейших среди независимых. В тот период он снял такие известные фильмы, как «Секреты Лос-Анджелеса», «Схватка», «Бойцовский клуб», «Неверная», «Западня» и «Фонтан».

После ухода из Regency основал продюсерскую компанию на студии Fox. Его последней работой стал боевик 2010 года «Бунраку».

Ранее мы писали о смерти актера Дэнни Сигрена, сыгравшего самого первого Человека-паука.