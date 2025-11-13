В возрасте 75 лет скончался хоккейный журналист New York Post Ларри Брукс

В возрасте 75 лет скончался журналист, включенный в Зал хоккейной славы и легенда New York Post, Ларри Брукс.

В своих материалах Брукс активно защищал игроков и отстаивал интересы, которые были ему небезразличны. В колонке он годами призывал «Нью-Йорк Рейнджерс» вывести из обращения свитер игрока Брэда Парка и повесить его под куполом стадиона Garden рядом с формой Брайана Лича, который тоже выступал под номером 2.

Хоккей был его неизменной профессиональной страстью, и именно этим он запомнился больше всего. Но в начале своей карьеры в The Washington Post в 1977 году Брукс получил задание освещать «Янкиз» из Бронкса .

Он приступил к работе после Матча всех звезд, «и примерно через пять минут доказал, что может соперничать с самыми опытными бейсбольными журналистами», пишет издание.

Журналист вырос в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, но в 1982 году интерес к внутренней кухне хоккея заставил его перебраться на другой берег Гудзона. Так он стал вице-президентом «Нью-Джерси Девилз» по связям с общественностью. Эту должность Брукс занимал в течение 10 лет.

