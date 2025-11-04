Остались жена и двое детей: 39-летний российский хоккеист сыграл матч и умер

Хоккеист Александр Красовский из клуба «Автопапы» скоропостижно скончался. Через 10 минут после игры он потерял сознание, а вскоре его сердце перестало биться, пишет E1.ru.

«Автопапы» встретились с «Уральскими Волками» в рамках Большой уральской хоккейной лиги. 39-летний Александр отыграл матч и отправился на скамейку. По информации журналистов, врач измерил давление спортсмену, а через 10 минут он внезапно потерял сознание.

Медик из команды пытался реанимировать Красовского до прибытия скорой, однако ничего не получилось. Прибывшая на вызов бригада тоже приложила свои усилия, но безрезультатно. У хоккеиста остались жена и двое детей.

