В возрасте 75 лет от тяжелой болезни умер сценарист и продюсер Джон Масиус

Скончался американский сценарист и продюсер, двукратный лауреат премии «Эмми» Джон Масиус. Он ушел из жизни мирно в своем доме в Лос-Анджелесе после девятимесячной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Ему было 75 лет.

О его смерти сообщает Deadline. Так же это подтвердила супруга кинодеятеля Эллен Брай.

Продюсер известен по работе над рядом популярных в США и мире сериалов. Среди них: «Сент-Элсвер», «Прикосновение ангела», «Провиденс» и «Белая тень».

Масиус родился 30 июля 1950 года на Манхэттене. Он получил образование в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете и в Школе менеджмента Андерсона при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Путь к выдающейся карьере ему открыла cлучайная встреча с продюсером Брюсом Пэлтроу в кафе в Венеции (район в Лос-Анджелесе — прим. ред.), где Джон подрабатывал официантом. Так он стал сперва ассистентом продюсера, а затем сценаристом и продюсером-координатором шоу, которое шло на канале CBS с 1978 по 1981 год.

За работу над сериалом «Сент-Элсвер» он получил две премии «Эмми». За свою карьеру Масиус был удостоен множества наград Гильдии сценаристов, премий Humanitas, а также премии «Выбор народа» и премии Пибоди.

