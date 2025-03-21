В возрасте 73 лет умер советский актер театра и кино Константин Адам

Скончался советский актер театра и кино Константин Адам. Ему было 73 года.

О случившемся сообщает mk.ru. Причина смерти не уточняется. Похороны состоятся 22 марта в Кишиневе.

Адам родился в Молдавии 19 июня 1951 года. Окончил актерский факультет Кишиневского института искусств. Служил в театре имени Еминеску.

В 1980-е годы Адам начал сниматься в кино. Известные фильмы с его участием – «Июньский рубеж», «Дикий ветер», «Таинственный узник».

Удостоен звания Заслуженного артиста Республики Молдова.

Ранее сообщалось о смерти 78-летнего поэта Вадима Жука. На завтраке в гостинице он жаловался на плохое самочувствие.